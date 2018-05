InterContinental s'implante en Bulgarie

L'hôtel InterContinental Sofia s'est installé dans un bâtiment du centre de la ville offrant une vue sur plusieurs monuments comme le Parlement, la statue d'Alexandre II ou encore la Cathédrale St Alexander Nevski.L'établissement propose 194 chambres dont 27 Club rooms et 37 Suites. Elles sont toutes équipées d'une télé écran plat, d'un large bureau et du wifi. Les chambres Club offrent par ailleurs un accès au lounge Club InterContinental où les clients peuvent manger le petit-déjeuner gratuitement et boire un verre en soirée.L'hôtel abrite aussi 5 salles de réunion bénéficiant toutes de la lumière du jour. La salle de bal qui fait 312m², peut accueillir jusqu'à 240 personnes en disposition réception.4 Narodno Sabranie SqSofia ,1000,BulgarieTel : +359-2-9334334