InterContinental s'installe à Perth

Aménagé sur 16 étages, l'InterContinental Perth City Centre a été décoré dans un esprit mêlant détails typiques de l’Australie-Occidentale et éléments de design international. Il dispose de 240 chambres offrant une vue imprenable sur la ville. L’hôtel propose par ailleurs un service Club InterContinental dédié. Les clients Club InterContinental bénéficient d’un accès exclusif au dernier étage du bâtiment, un vaste havre de paix où ils pourront savourer un petit-déjeuner à la carte, se rafraîchir tout au long de la journée, prendre le thé dans l'après-midi ou encore déguster boissons et canapés en soirée.Les voyageurs d'affaires ont également à leur disposition plusieurs offres de restauration. Autre point fort de l’hôtel, le Gallery Meeting Suites, un environnement inédit à Perth, accueille des réunions professionnelles, séminaires ou événements plus confidentiels au sein d’un vaste espace dédié composé de quatre suites baignées de lumière, d’un espace lounge central, de terrasses privées et d'une cuisine de démonstration.Chaque salle de réunion jouit d’un accès au salon central The Chef’s Pantry servant des rafraîchissements à tout moment de la journée. Une vaste terrasse extérieure équipée d'un bar, d'un barbecue et d'un poste de cuisson, et une cuisine de démonstration complètent la plus grande suite de réunion.815 Hay Street,Perth (à l’angle de King Street)Australie