Intercités (SNCF) : le wifi gratuit sur la ligne Paris-Toulouse

C’était une première pour une ligne Intercités. Début février, la liaison Clermont Ferrand-Paris était dotée du wifi gratuit, en première comme en seconde classe. Depuis la mi-juillet, c'est au tour des 133 voitures Corail (représentant 19 râmes) assurant la ligne Paris-Orléans-Limoges Toulouse de bénéficier du wi-fi gratuit. La SNCF a décidé de lancer le service et de communiquer sur celui-ci uniquement quand l'ensemble des râmes sont équipées. Prochaines étapes, la ligne Bordeaux-Marseille fin 2020, et les trains de nuit Paris-Briançon en 2021 et Paris-Rodez-Toulon (ou Cerbère) en 2021, sans oublier bien sûr la desserte de la Normandie : les premières rames du futur train Intercités commandé par la région, l'