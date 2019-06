International SOS : 8 conseils aux entreprises pour la saison des ouragans

"La saison des ouragans commence le 1er juin et se termine le 30 novembre 2019. En moyenne, nous observons environ 12 tempêtes par saison, dont 6 deviennent des ouragans. De ces 6 ouragans, nous pouvons nous attendre à ce que 3 d'entre eux soient des tempêtes majeures " , a déclaré Xavier Carn, VP Securité EMEA d’International SOS et MedAire. "Bien qu’il semble que nous nous orientions vers une saison des ouragans normale, ces conditions météorologiques extrêmes présentent de nombreux risques pour les voyageurs et les communautés qui pourraient être concernées."



International SOS donne donc 8 conseils aux entreprises et aux voyageurs sur les meilleures pratiques à adopter en matière de prévention et de sécurité lors d'un déplacement professionnel :



1. Déterminer et attribuer des niveaux de risques aux sites de l’organisation en fonction des probabilités d'impact d'un ouragan à l'aide de données géographiques historiques.



2. Fournir tous les outils nécessaires, qui ont un impact sur vos collaborateurs sur le lieu de travail, pour soutenir la continuité d’activités.



3. Soyez prêt à suspendre les déplacements et les opérations dans les lieux à risque pour des périodes d'une semaine ou plus.



4. Établir des seuils appropriés pour limiter les déplacements et mettre en place une structure claire pour communiquer ces mesures dans toute l'organisation, localement et plus largement.



5. Tenir compte de la perturbation des accès, notamment en permettant aux employés d'avoir la capacité et l'équipement nécessaires pour travailler à distance ou à domicile.



6. Préparer des messages prédéfinis et tester des moyens de notification de masse pour s'assurer du bon fonctionnement de la communication avant une urgence.



7. Envisagez un exercice de simulation de gestion d’incidents ou de plan de continuité d’activités de votre organisation pour évaluer l'état de préparation et identifier les domaines à améliorer.



8. S'assurer que les voyageurs et les collaborateurs disposent de sources d'information fiables pour se tenir au courant des trajectoires et de la gravité des tempêtes.