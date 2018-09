Intrusion sur la piste de l'aéroport de Lyon : le suspect interné

n'était pas compatible avec son placement en garde à vue

fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte

tentative de meurtre en bande organisée

L'auteur du rodéo qui a provoqué la fermeture des pistes de l'aéroport de Lyon, lundi, a été placé en hôpital psychiatrique. Son état, selon une source de la Préfecture, "". La dite garde a été levée et le suspect, un homme d'une trentaine d'année, a "".Le parquet de Lyon a ouvert une enquête de flagrance notamment pour "" mais il n'est pas impossible que cette qualification évolue avec le temps.Difficile de comprendre pour l'heure les motivations de cet homme qui, après avoir volé une Mercédès à Lyon, a pris l’autoroute A43 à contre-sens avant de tenter de s'échapper en entrant dans le périmètre de l'aéroport. En fonçant sur une baie vitrée de l'aéroport, il a blessé un employé qui travaillait sur une nacelle dans l'aérogare et poursuivi sa course folle sur le tarmac, provoquant l'arrêt total de l'activité de la plateforme pendant 3 heures.En toute logique, l'aéroport devrait revoir ses procédures et sa sécurité, de nombreux passagers s'interrogeant sur cette possible intrusion via les baies vitrées !