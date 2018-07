Isabelle Gelée lance I.S.A Hospitality en Europe

International Sales Advisor in Hospitality, c'est le nom de l'entreprise que porte aujourd'hui Isabelle Gelée. Après 5 mois d’une mission de management de transition pour son premier client, le Warwick New York, elle propose aux acteurs de l’hôtellerie française et internationale l’éthique d’un avis extérieur et impartial formalisé via une méthodologie unique.



Isabelle Gelée, n'est pas une inconnue dans l'hôtellerie. Elle a œuvré de nombreuses années pour le développement commercial sur les segments corporate, loisirs et MICE de grands groupes hôteliers internationaux (Hilton, Best Western, Scandic…). Aujourd'hui, elle veut mettre cette expertise au service de tout acteur de l’industrie hôtelière et touristique confronté à des enjeux commerciaux, organisationnels ou managériaux complexes.



Francis Bertrand, Directeur Ventes Globales – Warwick Hotels & Resorts le confirme, " Lorsque je cherchais un directeur commercial et marketing intérimaire pour notre hôtel phare de New-York, je demandais l’impossible et solliciter Isabelle Gelée a été une bonne solution. D’octobre 2017 à mars 2018, nous avons eu la chance d’avoir un véritable pilote dans notre hôtel de New York ".