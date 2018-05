Israël : prudence à Jérusalem

Comme on s’y attendait, l’ouverture de l’Ambassade des USA à Jérusalem a entrainé un sursaut de violences et la mort de nombreux manifestants Palestiniens. Selon les organisations humanitaires sur place, et la police israélienne placée en état d'alerte, la situation à Jérusalem voire à Tel Aviv pourrait devenir explosive ces prochains jours et des actions isolées sont attendues. Le niveau de risque « attentats » est désormais élevé. Il est conseillé aux voyageurs de rester sur leurs gardes et de limiter les déplacements en dehors des zones urbaines.



Compte tenu des tensions observées dans la région, le MAE précise " qu'il convient de s’abstenir de tout déplacement à proximité des frontières avec la Syrie et le Liban".