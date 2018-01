Italie : les salariés de Ryanair en grève le 10 février

Si Ryanair est parvenue à trouver une entente avec ses équipages irlandais et britanniques, elle rencontre des difficultés avec ses bases italiennes. Plusieurs syndicats du transport aérien appellent le personnel transalpin de Ryanair à faire grève pendant 24 heures le samedi 10 février pour dénoncer l'échec des négociations sur le contrat de travail collectif et la protection sociale de l'ensemble des salariés.



Par ailleurs, d'autres acteurs de l'aérien ont prévu d'organiser des mouvements ce jour-là. Par exemple, les employés de l'entreprise de services aéroportuaires Aviation Services sont appelés à suivre une action pendant 8 heures tandis que les pilotes et les PNC de Blue Panorama Airlines arrêteront le travail pendant 4 heures.



Il est ainsi conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leurs vols avant de se rendre à l'aéroport ce samedi.



L'accalmie dans le ciel italien sera de courte durée après ces mouvements sociaux. Le personnel du groupe Alitalia est également appelé à faire grève de 00h01 à 23h59 le mercredi 28 février.