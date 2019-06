J'peux pas, j'ai FBT !

Tout le monde parle de la distribution. Beaucoup d'acteurs veulent de la valeur ajoutée et recherchent à donner accès à leur voyageurs à un outil enfin fiable et surtout complet. D'autres veulent supprimer la distribution.



La technologie change et le GDS n'est plus la seule source de données. Les API et le protocole de communication NDC permettent d'enrichir l'inventaire proposé aux clients.



De nombreux acteurs industriels ont franchi le pas et offrent désormais le service complet des installations vendues aux travers de ce qui est appelé un One Stop Shop . Peut-on transposer cette approche au marché des déplacements professionnels ? Notre panel d'experts répondra à cette question en étayant leurs dires par des exemples concrets.