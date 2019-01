JAL lance une compagnie de jets privés

Japan Airlines lance une filiale dédiée à l'aviation d'affaires baptisée JAL Business Aviation Co afin de "répondre à la demande croissante de services au Japon" . La compagnie japonaise détiendra 51% de cette nouvelle entité basée à Tokyo.



JAL Business Aviation proposera plusieurs services à ses clients : l'organisation de vols en jet privé ou encore le management des avions (équipage, programme, maintenance) appartenant à des particuliers. L'entreprise offrira aussi un support technique (gestion des bagages, catering...) et un service de conciergerie aux opérateurs de jets privés et aux passagers volant au Japon.



La nouvelle joint-venture de JAL devrait décoller au printemps prochain.