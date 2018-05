JAL veut une low-cost long-courrier pour les JO de 2020

Japan Airlines étudie actuellement la possibilité de lancer une low-cost long-courrier japonaise. Elle prendrait son envol en 2020 - juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo – pour mettre le cap sur l'Europe et l'Amérique du Nord.



La nouvelle low-cost serait alors la première compagnie à bas coût du pays à voler vers ces continents. Des liaisons entre Narita International Airport et d'autres pays asiatiques sont aussi envisagées.



Le groupe japonais n'est pas tout à fait un novice du low-cost. Il est actuellement présent sur ce marché via des actions au sein de Jetstar Japan