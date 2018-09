JW Marriott Seoul s'est offert un lifting

JW Marriott Seoul compte désormais 379 chambres dont 2 penthouses et 32 suites. Le cabinet de design sud-coréen Kesson a imaginé une ambiance moderne et sophistiquée, utilisant une palette de gris chaud et taupe. D'au moins 40m², les chambres sont entre autres équipées de prises USB, du wifi gratuit et d'une télé de 55 pouces.Le design des parties communes a été confié au décorateur d'intérieur français Bruno Moinard de l'Agency 4BI. Il s'est inspiré par l'esthétique moderne de la Corée pour refléter un nouveau look accueillant et chaleureux.Les clients ont également à leur disposition 3 restaurants, 2 bars, un café et une pâtisserie. Ils peuvent aussi profiter d'une salle de fitness qui s'étend sur 3 étages. Il propose une piste de jogging de 85m, une zone de golf intérieur, des terrains de squash et de basket ou encore une piscine, un bassin de plongée, un sauna et un jacuzzi.Pour les entreprises, l'hôtel dispose de 7 espaces dédiés aux événements répartis sur 1460m². La plus grande des salles fait 766m² et peut accueillir jusqu'à 600 invités.Par ailleurs, JW Marriott Seoul est directement relié au Shinsegae Department store, le nouveau centre commercial duty-free de la ville, ainsi qu'à 3 lignes du métro de Séoul.176, Sinbanpo-ro,Seocho-gu, Séoul06546 Corée du SudTel : +82 2-6282-6262