JW Marriott s'installe à Harbin (Chine)

JW Marriott Hotel Harbin River North domine la rivière Songhua. Il propose 345 chambres. Disposant de grandes baies vitrées, elles offrent une vue imprenable sur les îles et les rivières de la ville. D'une surface d'au moins 40m², les chambres sont entre autres équipées d'une télé écran plat de 61 pouces, d'un bureau et d'une connexion wifi gratuite.Les hôtes pourront aussi profiter pendant leur séjour de 4 offres de restauration, d'un centre de fitness ouvert 24/24 et d'une piscine couverte.L'établissement propose par ailleurs 2141m² dédiés aux événements professionnels répartis sur deux étages. Les deux salles de bal peuvent créer un espace ouvert pouvant accueillir jusqu'à 700 personnes. Selon la taille des manifestations, les entreprises ont aussi à leur disposition 4 salles de réunion, un espace VIP ou une salle de conseil.L'hôtel est par ailleurs situé à 30 min en voiture de l'aéroport international de Taiping.No 199 Chuangxin Yi Road,Songbei District,Harbin 150028ChineTel : +86 451 5877 7777