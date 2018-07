JW Marriott s'installe à Nashville

JW Marriott Nashville propose 533 chambres et 37 suites. Elles proposent une vue imprenable sur la ville du Tennessee grâce à leurs grandes baies vitrées. La décoration mise sur le bois clair, le bronze et les couleurs naturelles. Les voyageurs d'affaires y trouvent également un espace de travail spacieux, un accès wifi (payant selon les offres), une télé écran plat ou encore le nécessaire pour se faire un thé ou un café.Le steakhouse Bourbon Steak - installé au dernier étage - fait la part belle à la viande, et plus particulièrement le bœuf. Le Stompin Grounds Restaurant & Market, de son côté, met en avant les saveurs et les produits de Nashville et du Tennessee.Les clients ont également à leur disposition une piscine, un spa et une salle de sport. Les entreprises peuvent également organiser des événements grâce à plus de 4600m² dédiés au MICE. Elles ont le choix entre deux salles de bal, 16 salles de réunion et 2 salles de conseil d'administration équipées des dernières technologies.201 8th Avenue South, Nashville,Tennessee 37203USATel +1 615-291-8600