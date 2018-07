Jackpot aérien pour Las Vegas

Les vols intérieurs ont transporté plus de 3,8 millions de passagers. Le trafic international a représenté près de 324 000 passagers et plus de 95.000 personnes ont utilisé un hélicoptère.



Southwest Airlines reste le transporteur aérien numéro 1 de l'aéroport avec plus de 1,5 million de passagers en juin.



Des cinq principales compagnies aériennes desservant McCarran, seule American Airlines a enregistré une baisse du nombre de passagers au cours de l'année.



Les données publiées par le département de l'aviation du comté de Clark montrent que plus de 24,5 millions de passagers ont utilisé McCarran lors du premier semstre 2018. Il s'agit d'une augmentation de 3,1 % sur l'année.



L'aéroport a établi un record en 2017 avec 48,5 millions de passagers transportés.