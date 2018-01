Jackpot chez Alaska Airlines

Les salariés d'Alaska Airlines, Virgin America et Horizon Air ne regrettent pas les choix stratégiques de leur employeur : leur travail pour l'intégration et la hausse de performance de leur groupe leur permet de se partager une enveloppe de 118 millions de dollars en primes incitatives. En moyenne, cette prime représente plus de 7% de leur salaire annuel en 2017. Par ailleurs 23 000 employés d’Air Group recevront une prime ponctuelle de 1 000 $ le 29 janvier. La prime annuelle de la compagnie, appelée Performance Based Pay (PBP), est déterminée en atteignant ou dépassant les objectifs spécifiques de l’entreprise en matière de sécurité, de satisfaction de la clientèle, de contrôle des coûts, de fidélisation et de profit.