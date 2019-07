Jamaïque : le Quai d’Orsay annonce un état d’urgence

L’état d’urgence est déclaré dans les régions de St James (dont Montego Bay), Hanovre et Westmoreland jusqu’au 13 août 2019, ainsi que dans la division sud de la région de St Andrew (dont Kingston) jusqu’au 5 octobre 2019.

Cependant, les séjours dans ces zones ne font pas l’objet de restriction de la part des autorités jamaïcaines.

Les forces de police et l’armée y conduisent des opérations de contrôles d’identité et de fouilles de véhicules auxquels, souligne le Ministère des Affaires étrangères, il convient de se soumettre.