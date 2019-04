Japon: Sony se lance dans le VTC

La nouvelle application de VTC se nomme S.Ride. C'est une alliance entre Sony, le mastodonte du jeu vidéo, et cinq entreprises de taxis locales. Un partenariat entre acteurs locaux bien décidés à contrecarrer le géant Uber.



S.Ride est uniquement disponible à Tokyo et représente environ 10.000 taxis. Le paiement peut se faire par carte de crédit ou bien en payant avec le S.Ride Wallet. Surtout, Sony vise très large avec une offre amenée à se développer avec des services basés sur l’intelligence artificielle pour mieux répondre à l’offre et à la demande.



Sony n'envisage pas (en tous cas pour le moment) de développer S.Ride dans d'autres pays.