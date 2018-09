Japon : l'aéroport d'Osaka reste fermé ce mercredi 6 septembre

Noyé par les eaux du cyclone Jebi, le plus puissant depuis 25 ans, l'aéroport d'Osaka reste fermé ce mercredi 6 septembre. Des navettes par ferries ont transféré les passagers et les équipages vers l’aéroport de Kobé, situé plus à l’ouest. Les vols restent perturbés sur les plateformes de Tokyo, ainsi que la circulation des trains dans tout l'archipel.



Le cyclone a fait 10 morts et 300 blessés, selon les dernières évaluations. Il remonte le long des côtes du Japon depuis hier matin, il passe ce mercredi tout au Nord du pays. Les voyageurs d'affaires restent appelés à la vigilance pour les consignes de sécurité.