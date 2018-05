La compagnie aérienne koweïtienne Jazeera Airways va voler vers Mumbai à compter du 9 mai 2018. Elle assurera une liaison quotidienne entre la ville indienne et Koweït City. L'Airbus A320 décollera tous les jours de son hub à 20h30 et de Mumbai à 4h00.



Mumbai est la 4ème destination indienne de Jazeera Airways après Hyderabad, Ahmedabad et Kochi.