Jean-Charles Perino, La Compagnie : "Partir vers New York du Sud de Paris est un atout pour les voyageurs d'affaires"

En deux ans, nous avons réussi à conquérir une clientèle qui veut aller vers New York ou Paris au meilleur prix et avec un niveau de qualité qui, sans tomber dans un luxe ostentatoire, permet de voyager confortablement

", explique Jean-Charles Périno, Directeur commercial et Marketing de La Compagnie. Ils étaient peu nombreux, au lancement de ce transporteur aérien, aujourd’hui intégré à XL Airways , à croire au succès d’une compagnie tout business, mono destination, et disposant d’un seul avion.Désormais, les données ont bien changé. Vers New York, deux fréquences quotidiennes sont proposées à la clientèle et l’arrivée l’an prochain de l’A321 Neo va profondément modifier le confort et l’équipement à bord.va booster l’offre sans forcément modifier profondément les prix. C’est en tout cas la volonté de l’entreprise qui veut rester concurrentielle face aux quatre vols quotidiens d'Air France, Norwegian et Level vers New York au départ d’Orly.