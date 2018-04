Jet Airways commande 75 B737 Max supplémentaires

Jet Airways a signé une nouvelle commande de 75 Boeing 737 MAX supplémentaires, portant ainsi sa commande à 150 appareils au total.



Le communiqué précise que ces avions serviront "à la compagnie aérienne non seulement pour remplacer sa flotte existante, mais aussi pour l'équiper d'avions modernes et respectueux de l'environnement, soutenant ainsi sa stratégie d'expansion et de croissance sur le marché aéronautique le plus dynamique au monde".