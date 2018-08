Jet Airways étend son code-share avec Bangkok Airways

Ce partenariat élargi, annonce les deux compagnies, offrira de meilleures connexions ainsi qu’une meilleure fluidité aux passagers lors de leurs déplacements sur les réseaux combinés des deux compagnies.



Jet Airways placera son code sur les vols de Bangkok Airways au départ de Bangkok vers Chiang Mai, Chiang Rai, Koh Samui, Krabi, Phuket, Sukhothai et Trat en Thaïlande ainsi que Da Nang et Phu Quoc au Vietnam.



Les vols en partage de codes sont d’ores et déjà ouverts à la vente pour tout voyage à partir du 23 août 2018. Par la suite, c’est Bangkok Airways qui appliquera son code sur les vols opérés par Jet Airways au départ de Mumbai (Bombay) vers des destinations clés telles que Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata, Delhi, Goa et Chennai ; ainsi qu’au départ de Delhi vers Ahmedabad, Bengaluru, Mumbai et Chennai.



Actuellement, Jet Airways appose son code sur les vols de Bangkok Airways entre Mumbay et Bangkok, tandis que Bangkok Airways place ses codes sur les vols de Jet Airways entre Bangkok et Bombay ainsi qu’entre Bangkok et Delhi.