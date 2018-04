Jet Airways fait une promo au départ de France

Les voyageurs d'affaires adeptes du best buy vont pouvoir faire des économies s'ils doivent se rendre en Inde. Jet Airways met un place une offre spéciale du 26 avril au 2 mai 2018, proposant jusqu'à 28% de réduction sur les vols à destination de Mumbai et Chennai au départ de Paris, Nice et Bordeaux.