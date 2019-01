Jet Airways immobilise plusieurs avions

L'immobilisation de ces avions de la compagnie indienne à bas prix a eu un effet en cascade, conduisant à l'annulation de plusieurs vols à travers le pays, causant des désagréments à des centaines de passagers. Cela porte le nombre d'avions qui ont été cloués au sol au cours des deux derniers jours à cinq ou six.



La direction de la compagnie aérienne serait en pourparlers avec ses créanciers au sujet des retards de paiement et certains d'entre eux auraient même entamé le processus de récupération de leurs avions. Les difficultés financières ont également contraint la compagnie aérienne à reporter la réception de six Boeing 737 Max qui devaient être livrées d'ici mars.



Précision ce jeudi matin de Jet Airways auprès de la rédaction de deplacementspros, " l'annulation de certains de nos vols est de nature temporaire. "

Les annulations " ont été rendues nécessaires en raison de la résiliation prévue d'un contrat de location d'un avion et pour effectuer un exercice de normalisation des moteurs. Les avions temporairement immobilisés pour l'exercice de normalisation des moteurs devraient donc reprendre les opérations prévues vendredi 1er février 2019. "



En dépit de difficultés financières évidentes, la compagnie tient à préciser " qu'aujourd'hui, aucun appareil n'est au sol à la suite d'une demande d'immobilisation par un créancier. " Jet Airways indique, enfin, qu'elle est " activement engagée auprès de tous ses bailleurs d'aéronefs ", et elle fournit régulièrement " des mises à jour sur les efforts qu'elle a déployés pour améliorer ses liquidités ." Des bailleurs dont elle aurait reçu le plein soutien.