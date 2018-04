Jet Airways met ses surclassements aux enchères

Les voyageurs d'affaires peuvent désormais s'offrir un plus grand confort sur les vols de Jet Aiways en se prêtant au jeu des enchères. La compagnie vient en effet de mettre en place pour les clients des classes Economy et Premiere (nom de la business de Jet) qui le souhaitent un surclassement respectivement en Premiere et First Class.