Jet Airways reliera Manchester à Mumbai en novembre

Jet Airways reliera Manchester à Mumbai à compter du 5 novembre 2018. Elle déploiera un A330-200 à large fuselage de 254 sièges sur cette ligne.



L'avion décollera du Royaume-Uni à 9h35 tous les lundi, jeudi, samedi et dimanche pour arriver au Terminal 2 de l'aéroport indien à 00h40. Le retour proposera un départ de Mumbai à 2h30 pour une atterrissage sur la piste britannique à 07h55.



Le vol offrira des connexions faciles et pratiques vers plusieurs destinations :

- en Inde : Ahmedabad, Vadodara, Bhuj, Bhopal, Bangalore, Calcutta, Coimbatore, Delhi, Goa, Hyderabad, Indore, Aurangabad, Jaipur, Chennai, Nagpur, Rajkot, Raipur, Udaipur, via le hub de la compagnie aérienne, Mumbai

- et sur le réseau international de Jet Airways : Bangkok, Colombo, Hong Kong, Singapour, Dhaka et Katmandou.