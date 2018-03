Jet Airways renforce son offre domestique

Jet Airways ajoute 144 nouveaux vols domestiques hebdomadaires dans la première phase de son calendrier estival 2018. La compagnie indienne proposera ainsi aux voyageurs d'affaires de nouvelles liaisons comme Mumbai – Tiruchirappalli, Delhi – Silchar, Delhi - Jorat ou encore Patna – Pune



Parmi les autres améliorations du réseau, la compagnie va relier la ville d'Amritsar avec des vols depuis ses hubs de Mumbai (non-stop) et Bangalore (direct) pour la première fois.



Par ailleurs, Bangalore proposera également de nouveaux vols non-stop afin de relier les villes animées d'Indore et de Patna, renforçant ainsi sa position de troisième hub domestique de Jet Airways (après Mumbai et Delhi). De plus, Jet Airways reliera également Patna à des vols non-stop vers Mumbai.