JetBlue ne se posera plus à l'aéroport Washington Dulles

JetBlue va cesser ses activités sur l'aéroport de Washington Dulles. La compagnie aérienne américaine stoppera ses vols desservant New York JFK et Boston à compter du 8 janvier 2019.



Cette décision a été prise après une étude des habitudes et attentes des clients. La porte-parole de l'entreprise a expliqué que les passagers montraient une préférence pour la plate-forme, plus centrale et domestique, de Ronald Washington National.