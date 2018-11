Jetblue installe une porte d'embarquement biométrique à JFK

JetBlue a déployé sa première porte d'embarquement biométrique à l'aéroport de New York JFK. Installée au sein du Terminal 5, l'appareil vérifie - grâce à la technologie de la reconnaissance faciale - que la personne qui s'apprête à monter dans l'avion, correspond à la photo du passeport.



La compagnie qui utilisera cette machine pour certaines destinations internationales, espère ainsi accélérer l'embarquement de ses vols.



Avant ce déploiement officiel, elle avait testé cette technologie sur les aéroports de Boston Logan, Fort Lauderdale-Hollywood et New York-JFK.



L'entreprise prévoit de déployer ce dispositif sur un plus grand nombre de vols ainsi que d'autres aéroports dans les mois à venir. Par ailleurs, elle vient de nouer un partenariat avec Metropolitan Washington Airports Authority pour lancer une expérience d'embarquement biométrique pour le vol Nassau - Ronald Reagan Washington National Airport.