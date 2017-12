Jeudi, une journée de conférences orientées sécurité et travel

Spy is the limit

Les voyageurs d'affaires, comme tout citoyen, voire plus que tout citoyen, sont attentifs à la sécurité. Ils exigent des destinations protégées et des prestations garanties. L'entreprise a d'ailleurs un devoir en la matière. Et, avant même de partir, ils communiquent leurs données, leur carte de crédit, des infos personnelles et privées et communiquent éventuellement sur les réseaux sociaux.Cette nouvelle édition du TOTEC intitulée "" recense l'ensemble du périmètre sécuritaire pour tous: data protégée, géolocalisation, hacker, RAID et GIGN, caméras, cadre légal... via des conférences et des exposants.La journée débute dès 9h30 et se termine à 17h30 par un cocktail de networking. Le programme détaillé est à retrouver ici ; l'événement est organisé au coeur de Paris au Pavillon Cambon Capucines sur inscription ou en passant directement via le site en entrant le code TOTEC17-DPROS