Jin Air : baisse de 88% des bénéfices au deuxième trimestre

Jin Air, la filiale low cost de Korean Air Lines déclare vendredi que son bénéfice net du deuxième trimestre a chuté de 88 % par rapport à l'année précédente en raison de l'augmentation du coût du carburant et de la baisse de la demande de voyages.



Le bénéfice net pour les trois mois qui ont pris fin le 30 juin s'est élevé à 1 milliard de won (775.000 euros), en baisse par rapport aux 8,1 milliards de won un an plus tôt,



Des mauvaises nouvelles qui volent en escadrille pour Jin Air.L'annonce de ses mauvais résultats intervient au moment où le gouvernement sud-coréen réfléchit à l'opportunité d'annuler la licence de la compagnie aérienne pour sa nomination illégale d'un ressortissant étranger à son conseil d'administration.



En vertu de la loi sud-coréenne sur l'aviation, seuls les Sud-Coréens peuvent être enregistrés en tant qu'administrateurs d'une compagnie aérienne.



Jin Air a nommé Cho Hyun-min - une fille cadette du président de Korean Air Cho Yang-ho - comme son directeur entre 2010 et 2016, bien qu'elle soit légalement citoyenne américaine.