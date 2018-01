Joon a-t-elle toutes les chances pour réussir dans le voyage d'affaires?

" Nous allons très souvent à Berlin ", explique Mathieu, créateur d'une start-up dans l'univers de la mode. " Pour le moment, nous n'avons pas trouvé chez Joon les tarifs attractifs qui nous avaient été annoncés. En règle générale, et nous comparons à chaque fois, Air France est entre 70 et 100 euros plus chers qu'EasyJet ou d'autres concurrents ".



Petite vérification immédiate : pour un voyage à Berlin départ le vendredi 26 janvier et retour le 28, Joon s'affiche à 182,59 € contre 87 € pour EasyJet. Même constat pour un vol vers Lisbonne, à des dates identiques, vendu 385,87 € sur le site de Joon (avec seulement 3 places restantes affichées) mais 149 € par…Air France via Travelgenio ou 156 € par Ryanair au départ de Beauvais.



Il est toujours difficile pour un acheteur dans une PME-PMI, souvent le voyageur lui-même, de comprendre de tels écarts d'autant que vers Lisbonne, le meilleur prix affiché sur Internet via Kayak est proposé par Air France. Et Mathieu de conclure : " Quand on est une petite entreprise comme la nôtre, où le moindre centime compte, on finit par passer autant de temps acheter son billet qu'à voler vers la destination retenue. C'est un comble, non ? ".