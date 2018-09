Joon volera vers Quito en mai 2019

Joon, la dernière née du groupe Air France, va exploiter une nouvelle ligne vers l'Equateur à partir du 14 mai prochain. La route sera assurée par un Airbus A340 d'une capacité de 278 sièges (30 sièges en classe affaires, 21 sièges en premium economy et 227 sièges en cabine économie). La ligne sera exploitée trois fois par semaine (mardis, jeudis et samedis) pendant l'été (jusqu'au 26 octobre 2019) et les vols démarreront à 299 euros TTC l'aller simple.



Les vols décolleront de Roissy CDG à 13h10 et arriveront à Quito à 18h05. Dans le sens inverse, ils décollent de Quito à 19h50 (heure locale) et arrivent à Roissy CDG le lendemain à 13h50.