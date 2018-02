Journée de grève le 22 mars dans la fonction publique française

Difficile d'évaluer l'impact concret de ce mouvement pour l'heure mais si vous avez à choisir, le 22 mars n'est pas forcément la meilleure journée pour programmer un déplacement professionnel. " Sept fédérations sur neuf appellent à la grève et à la mobilisation pour le 22 mars ", a annoncé Christian Grolier (FO), mardi 6 février. Il s'agit de FO, de la CGT, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC et FA-FP. Actuellement, seules la CFDT et l'Unsa n'appellent pas " pour l'instant " à la mobilisation, ont indiqué leurs représentants à l'AFP.



L'objet de la protestation : "les annonces du 1er février" qui concernent notamment un recours accru aux contractuels, à la rémunération au mérite ainsi que la possibilité de "plans de départs volontaires" inédits dans la fonction publique, évoqués par le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin.



Le 10 octobre, plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires étaient descendus dans la rue à l'appel de l'ensemble des organisations de la fonction publique, une première depuis dix ans pour protester contre "le gel du point d'indice, les suppressions d'emploi, la restauration du jour de carence".