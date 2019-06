Julien Chabbal, Alphabet France: "Flottes automobiles : des économies à tout prix ?"

Les véhicules d’entreprise, quel que soit leur usage, représentent un coût qui doit être anticipé et calculé au plus juste par les gestionnaires de flotte et leurs partenaires, dont le conseil et l’accompagnement font toute la valeur ajoutée pour construire une car policy optimisée.



La car policy est une grille d’attribution des véhicules au sein des entreprises, qui est élaborée en fonction de différents critères : choix de certaines marques et/ou modèles, de certaines motorisations, d’équipements ou d’options spécifiques… et budget à respecter.



Pour évaluer le coût que va représenter la détention de chaque véhicule au sein d’un parc, l’outil de prédilection est le calcul du TCO – Total Cost of Ownership, coût total de possession. Cet indicateur s’appuie sur des données fiables et accessibles – loyer de LLD (lui-même calculé à partir du prix du véhicule, du couple durée-kilométrage du contrat et des prestations souscrites), fiscalité, consommation de carburant. Il permet une compréhension fine de l’ensemble des dépenses liées à chaque véhicule proposé aux collaborateurs et permet également de comparer l’impact budgétaire de plusieurs véhicules entre eux.



Parmi les éléments qui impactent le TCO, la fiscalité automobile est un poste particulièrement crucial. Révisée annuellement à travers la Loi de Finances, elle s’appuie sur les émissions de CO2 des véhicules à partir desquelles sont établis les barèmes du bonus écologique, du malus écologique et de la TVS.