Jumeirah place l'expérience au cœur de sa nouvelle marque

La marque Zabeel House by Jumeirah a été créée "en réponse à la tendance continue et croissante de la demande pour l'exploration et l'enrichissement à travers les expériences de voyage" . Elle ciblera les voyageurs d'affaires et loisirs qui cherchent une "base" d'où explorer la ville.



Les établissements de la nouvelle collection du groupe s'installeront ainsi au sein de quartiers vivants avec pour mot d'ordre "haut en design mais bas en complexité" . Ni luxe, ni lifestyle, l'entreprise les décrit comme du haut de gamme "casual" proposant un prix modéré.



Jumeirah a d'ores et déjà signé 5 accords de gestion aux Emirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Royaume-Uni.