KDS Neo : un nouveau masque de recherche mais pas de NDC

Si la nouvelle version apporte des avantages certains pour les utilisateurs, elle ne répond pas pour l'heure aux interrogation des acheteurs suite à l'annonce de l'application de frais GDS par les compagnies aériennes. Car globalement, sans GDS, les SBT sont aveugles ! Et une surcharge sur le prix des billets d'avion... Les entreprises n'en veulent pas. Mais en lançant cette nouvelle mouture, KDS ne précise pas sa position face aux demandes des acheteurs.



Un masque de recherche repensé

Disponible sur l'ensemble des services, dont la recherche «porte à porte», l'organisation de l'écran de recherche a été améliorée et simplifie la vie des gestionnaires et voyageurs d'affaires. Désormais, les utilisateurs bénéficient d'explications détaillées à chaque étape de la réservation. KDS assure «Cette approche garantit une recommandation toujours plus personnalisée et modifiable, conforme aux attentes du voyageur, tout en prenant en compte la politique de voyages de l'entreprise». Depuis le formulaire de recherche, un rappel des voyages effectués est également disponible, il permet de dupliquer les déplacements et de réserver en un clic un voyage identique à des dates différentes, en intégrant automatiquement les nouvelles conditions tarifaires (trains, avions, hôtels...).



Par ailleurs, la solution Neo donne désormais la possibilité aux voyageurs d'affaires d'organiser leur séjour sur plusieurs nuits dans des hôtels/villes différents, depuis un seul et unique écran de recherche.



Annulation

Environ 20% des voyageurs d'affaires souhaitent annuler un segment du voyage (hôtel, taxi, train..) en raison de circonstances impossibles à anticiper au moment de la réservation. Grâce à KDS Neo, ils pourront maintenant gérer ces aléas en toute autonomie.



Une offre de contenus enrichie

KDS a étoffé son offre multimodale du dernier kilomètre avec la signature de nouveaux partenariats : Allocab et le Cab, acteurs majeurs des VTC en France et Mozio, agrégateur spécialisé dans le transport aéroportuaire, qui permet notamment à KDS Neo d'étendre sa couverture géographique mondiale.



Neo 18.1 entend répondre à l'ensemble des intervenants, ainsi cette nouvelle version offre désormais aux Services de Support Utilisateur des agences de voyages un outil de diagnostic leur permettant d'accéder à toutes les recherches effectuées par les utilisateurs, étape par étape.