KDS lance une soirée de recrutement interactive pour trouver ses futurs développeurs

« Ce nouveau concept de “clashs of code” est un moyen original, informel et qui nous ressemble, d’échanger avec les candidats et de les évaluer. L’objectif de cette soirée est d’identifier un maximum de développeurs motivés et compétents »

Jeudi 27 juin à partir de 18h des centaines de candidats vont s'affronter dans les locaux de KDS à Issy-Les-Moulineaux pour espérer se faire embaucher. L'objectif : accueillir une vingtaine de nouveaux développeurs.Baptisée "Coding for jobs", cette soirée se déroulera autour de mini hackathons, de jeux et évaluations professionnelles. Selon nos confrères de Tom.travel , les développeurs s'affronteront lors de plusieurs épreuves en équipe de 4-5 personnes., précise Lexane Billard, Senior Human Resources Manager. Une méthode qui n'est pas sans rappeler la fameuse "Piscine" de l'école 42 de Xavier Niel...