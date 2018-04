KLM a choisi le siège Business de son B787-10

KLM a décidé d'équiper les 8 B787-10 commandés avec le nouveau siège Business de Jamco. Elle sera ainsi la première compagnie à proposer ce fauteuil plus léger et innovant. Le siège lit-plat possédera entre autres un écran de 18,5 pouces. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires qui ne veulent pas être dérangés par l'équipage pendant le vol, auront la possibilité de l'indiquer en appuyant sur le bouton Do not distrub installé sur l'accoudoir.



La classe Business du nouveau Dreamliner disposera de 38 sièges Business offrant tous un accès direct à l'allée. La configuration en arête de poisson des nouveaux fauteuils permet une utilisation plus efficace de l'espace disponible.



De plus, un panneau mobile permettra aux voyageurs des deux places du milieu de la cabine d'avoir plus d'intimité s'ils le souhaitent. Le premier Dreamliner B787-10 intégrera la flotte de KLM en juin 2019.