KLM : des nouveaux soins décolleront le 28 octobre

KLM va profiter du lancement du programme d'hiver 2018/19 pour introduire progressivement sur ses vols internationaux une nouvelle gamme de soin de la marque Rituals. Baptisés Amsterdam Collection, les produits offrent un parfum inspiré des tulipes néerlandaises et du yuzu japonais.



Dans la classe World Business, les voyageurs trouveront dans les toilettes un savon pour les mains, une lotion pour le corps, du gel pour les cheveux et une brume pour le corps. Ils auront également dans leur trousse de confort une crème hydratante pour le visage et un baume pour les lèvres de cette gamme.



Les passagers de la classe Eco pourront aussi découvrir les senteurs de cette gamme exclusive. Le savon pour les mains Amsterdam Collection sera à leur disposition dans les WC.