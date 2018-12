KLM dévoile en partie son nouveau lounge Crown

Situé entre les Piers E et F de l'aéroport Amsterdam Schiphol, le lounge Crown international de KLM est accessible par un escalator ou un ascenseur. Pour rentrer dans ce nouvel espace, les passagers peuvent scanner eux-mêmes leur billet à une borne.



La compagnie a mis en place différentes zones afin de répondre aux divers besoins des passagers : travail, relaxation, restauration, divertissement et repas gourmets. L'offre de repas et de boissons a été totalement repensée.



Pour le moment, les voyageurs d'affaires ne peuvent profiter que la première partie du salon international. La seconde partie ouvrira ses portes pour l'été 2019. Une fois la modernisation terminée, le lounge proposera 1500 sièges sur une surface 6800m² contre 800 places sur 3600m² auparavant.