KLM et Kenya Airways resserrent encore plus les liens

KLM et Kenya Airways travaillent d'ores et déjà ensemble sur les lignes au départ de Londres et Amsterdam vers Nairobi dans le cadre de leur joint-venture. Le nouvel accord commercial étendu permet aux deux partenaires SkyTeam de vendre plus de vols en co-entreprise depuis ou vers l'Europe et l'Afrique de l'est ainsi que les destinations au delà d'Amsterdam et Nairobi.