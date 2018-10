KLM et Qantas nouent un codeshare

KLM et Qantas ont signé un accord de partage de codes qui rentrera en vigueur le 31 octobre 2018. Il prévoit que la compagnie néerlandaise posera ses codes sur les liaisons entre Singapour et 4 destinations australiennes (Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth) assurées par sa consœur australienne.



Qantas, de son côté, posera ses codes sur les vols quotidiens Amsterdam – Singapour de KLM.



Grâce à ce codeshare, les passagers des deux compagnies pourront voyager sur ces lignes avec un seul ticket et bénéficier du transfert des bagages pendant les correspondances.