KLM ferme sa route Southampton-Amsterdam

La compagnie aérienne néerlandaise KLM mettra fin à ses vols entre Southampton et Amsterdam le 30 mars prochain. Actuellement, KLM vole deux fois par jour avec des jets Embraer et les horaires sont adaptés aux possibilités de connexion à Amsterdam Schiphol.



Dans une déclaration KLM précise : " Pour des raisons commerciales et financières, KLM a décidé de suspendre ses vols Southampton-Amsterdam dès le début de l'horaire d'été. Compte tenu également des restrictions de créneaux horaires de Schiphol, KLM se voit dans l'obligation d'optimiser encore son portefeuille de destinations. Les passagers seront transférés sur des vols alternatifs. "



Il est donc fort probable que Londres Heathrow sera proposé comme destination " alternative ".