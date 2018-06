KLM réduira son offre sur l'Afrique australe l'hiver prochain

Selon les GDS, KLM a prévu de réduire son offre sur l'Afrique australe lors du programme d'hiver 2018/19. La compagnie néerlandaise stoppera l'une des 3 fréquences de sa liaison Amsterdam – Luanda – Windhoek à compter du 28 octobre 2018.Le planning actuel indique que l'A330 décollera, cet hiver, de son hub les mardi et vendredi. Pour le vol retour, les départs de Namibie et de l'Angola seront programmés les mercredi et samedi.Air France de son côté compterait supprimer une fréquence sur sa desserte de Pointe Noire.