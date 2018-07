KLM va relier Amsterdam à Boston sans escale

KLM indique que ses vols s'ajouteront aux deux aller-retour quotidiens proposés par son partenaire Delta. KLM et Delta sont tous deux membres de l'alliance SkyTeam et - avec Air France - font partie d'un partenariat qui permet aux transporteurs de vendre des sièges et de partager les revenus de leurs vols respectifs.



Les vols ajoutés par KLM permettront de quitter Amsterdam plus tôt et de repartir plus tard de Boston que ce qui est actuellement programmé sur Delta seul.



Les A330 que KLM utilisera pour la ligne sont configurés avec 30 sièges en classe affaires, 40 sièges en classe économique premium avec espace supplémentaire pour les jambes et 222 places en éco.