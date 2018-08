KLM va remplacer Air France entre Amsterdam et Marseille

Du 28 octobre 2018 au 30 mars 2019, KLM effectuera trois vols par jour entre l'aéroport de Schiphol et l’aéroport de Marseille-Provence. Ces vols seront opérés en Boeing 737-700 pouvant accueillir 142 passagers.



Les départs sont programmés à 9h30, 14h30 et 20h40 (arrivées à 11h35, 16h35 et 22h45), les vols retour quittant le sud de la France à 6h30, 12h20 et 17h20 (arrivées à 8h40, 14h25 et 19h30).