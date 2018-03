Kactus récompense la fidélité de ses clients

Bien souvent nos clients nous disent qu’ils sont à court d’idées pour organiser un team-building ou qu’ils aimeraient surprendre leurs collaborateurs en réservant un lieu inédit mais craignent que celui-ci ne soit pas à la hauteur. Nous avons donc voulu faire d’une pierre deux coups en leur proposant un programme pour les remercier mais aussi leur donner des idées pour leurs prochains team-buildings, séminaires résidentiels et repas d’affaires

Le Club Kactus propose tout un panel d’offres découvertes, allant du jeu de piste urbain au séjour bien-être et gastronomique dans un hôtel de charme en passant par un déjeuner dans un cinq étoiles ou encore la livraison d’un petit-déjeuner à partager entre collègues. L’objectif est de faire plaisir aux personnes qui organisent les événements pour leurs collègues, mais n’ont souvent eux-mêmes pas l’occasion d’y assister et donc de profiter des prestations proposées par un 4 étoiles après une journée de travail par exemple.Pour faire partie du Club et cumuler des points afin d’accéder aux offres découvertes, il suffit de réserver ses événements professionnels sur le site. Une fois un événement passé et soldé, les points sont automatiquement crédités sur le compte de la personne ayant géré la réservation selon le barème suivant : 1€ dépensé = 1 point. De nouveaux moyens de gagner des points ont déjà été imaginés et seront mis en place et dévoilés dans les prochains mois !Pour Anne-Sara Budowniczy, la fondatrice de Kactus, "".Pour mémoire, Kactus a développé une plateforme qui digitalise toute l’expérience, de la recherche de lieux à la facturation de l’événement. Dédiée aux entreprises, elle permet d’accéder à plus de 7 000 lieux, dont 5 000 hôtels, partout en France et en Europe et de réserver en ligne réunions, conférences, séminaires résidentiel et soirées d’entreprise, sans aucun frais d’agence.Kactus offre une visibilité nouvelle à de nombreux hôtels indépendants qui souhaitent se renforcer sur le MICE mais travaille également en étroite collaboration avec différents groupes hôteliers au premier rang desquels Accorhotels et Marriott. Kactus compte près de 1 500 entreprises clientes, qu’elle a accompagnées dans l’organisation de plus de 2 000 événements en 2017.