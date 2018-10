Kayak intègre le contenu aérien de Quicket.io

Concurrent de Routehappy, Quicket rassemble les données de plus de 23 000 avions opérés par plus de 400 compagnies aériennes. La data gérée par la start-up est manipulée par des algorithmes d’auto-apprentissage capables de synchroniser les fonctionnalités disponibles et la configuration des cabines selon chaque vol et itinéraire spécifique.



Les voyageurs auront donc accès à la liste des services disponibles à bord depuis la page de résultats des recherches de vols. Ils pourront vérifier les dimensions de leurs sièges, si le Wi-Fi est disponible, si les sièges sont munis d’un lecteur vidéo intégré ou encore s’ils bénéficieront d’une prise pour charger leurs appareils. L’intégration de Quicket par Kayak donne également l’opportunité aux compagnies aériennes de vendre leurs vols en fonction des caractéristiques qu’elles proposent, comme une vue à 360° de la cabine, par exemple.



Les contenus de Quicket seront disponibles sur l’ensemble des marques portées par Kayak, telles que momondo, Cheapflights, SWOODOO, checkfelix et Mundi.